Veleoblíbená závodní hra Need for Speed měla několik povedených dílů. Jedním z nejoblíbenějších je ale Need for Speed: Underground 2. V podstatě neustále komunita fanoušků volá po remasteru. V odkaze pod odstavcem můžete vidět, jak by tato hra vypadala na Unreal Engine 4. Hráli jste tento díl NFS?