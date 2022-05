Šéf Uberu: Musíme šetřit

Šéf Uberu se zavázal, že sníží náklady společnosti. Jde o reakci na dramatický otřes na trhu práce ve Spojených státech. Podle některých zdrojů to znamená, že Uber možná dokonce začne propouštět. Hlavním cílem Uberu je nyní dostat se do zisku. Cena akcií společnosti totiž meziročně klesla o 40 %. „Nejméně efektivní marketingové a pobídkové výdaje budou zrušeny. Najímání zaměstnanců budeme považovat za privilegium a pečlivě se zamyslíme nad tím, kdy a do jaké lokality nové zaměstnance přidáme. Pokud jde o celkové náklady, budeme daleko obezřetnější.“