5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (5. 5. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro Mac i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Ve hře s názvem Middle-Earth: Shadow of War si budete moci na vlastní kůži prožít velkolepé bitvy a souboje uprostřed fantastického světa. Vybudujte si vaši vlastní armádu orků, s jejichž pomocí ovládnete Mordor a stanete se všemocným vládcem.

Fotogalerie Middle Earth Shadow of War 0 Middle Earth Shadow of War 1 Middle Earth Shadow of War 2 Middle Earth Shadow of War 3 Vstoupit do galerie

Původní cena: 39,99 € (5,99 €)