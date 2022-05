Výroba iPhonů 14 odstartuje zřejmě dříve než je obvyklé. Zde je důvod

Od představení iPhonů sice svět dělí ještě poměrně dost času, Apple už však rozjíždí přípravy na jeho výrobu na plné obrátky. Svého klíčového dodavatele ve formě Foxconnu totiž nedávno podle dostupných informací požádal, ať spustí svou tradiční náborovou akci dělníků podílejících se na kompletaci nových iPhonů dřív než je obvyklé. Tento krok má přitom poměrně jednoduché vysvětlení.

Stalo se již tradicí, že na hlavní výrobní sezonu najímá Foxconn brigádníky, kteří mu pomohou obří výrobní nápor zvládnout. Jejich nábor sice zpravidla probíhá až v průběhu letních měsíců a je následně regulován dle výrobních výsledků, letos však má podle dostupných informací startovat již nyní. Důvodem má být velký strach Applu ze situace ve světě, konkrétně pak z pandemie koronaviru, která v Asii začíná opět nabírat na síle, což by se mohlo ve výsledku velmi negativně na podzimní vlně produktů podepsat. Applu tak půjde prakticky 100% o to, aby spustil výrobu iPhonů co možná nejdříve a tím si zajistil, že v případě potíží v letních měsících bude mít díky náskoku s výrobou alespoň částečně zaplněné sklady.

Ačkoliv se čerstvý krok Applu nemusí na první pohled zdát jako příliš zajímavý, opak je pravdou. Je to totiž právě spuštění výroby, které s sebou přináší spousty úniků informací a zejména pak reálných fotografií chystaných novinek. Pokud se tedy Applu podaří spustit letošní výroba dříve než obvykle, měli bychom logicky vidět dříve i tyto úniky a tím pádem mít prakticky 100% jasno o novinkách taktéž dříve. Vše ale v tomto směru samozřejmě ukáže až čas. Klidně se totiž může stát, že Apple zesílí kontrolní mechanismy a úniky ještě eliminuje.