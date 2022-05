Telegram umožňuje posílat uživatelům kryptoměnu Toncoin

Chatování přes Telegram nyní může být o něco zajímavější. Platforma totiž nově umožňuje posílat kryptoměnu Toncoin, a to přímo v chatu aplikace. Pro umožnění této funkce bude třeba přidat Telegram’s Wallet, což umožní krytpoměnu skrze kreditní kartu nakupovat a směňovat. Vývojáři poskytli jednoduchý návod. K nalezení je pod odstavcem.

You can now send #Toncoin directly within Telegram chats!

It’s a new way to send Toncoin without transaction fees to any Telegram user. With this service, you’ll no longer need to enter long wallet addresses and wait for confirmations.

Watch the video and test the new feature! pic.twitter.com/EtXSMFtJj6

— TON (@ton_blockchain) April 26, 2022