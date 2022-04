iOS 16 přinese další vylepšení soukromí

Jednou z největších novinek loni představeného iOS 15 byla bezesporu funkce iCloud Private Relay, která lze velmi zjednodušeně popsat jako jakýsi ochranný štít pro soukromí uživatelů Apple produktů, za který mohou schovat svou aktivitu na internetu. A jak se podle čerstvých informací zdá, Apple chce na tomto prvku do budoucna ještě zapracovat, přičemž první krůček ke zlepšení má naplánovaný už na letošek a na iOS 16.

S informacemi o dalším vylepšení iCloud Private Relay přišel jako první portál Digiday, který se v minulosti při předpovídání nových funkcí systému trefil již několikrát přímo do černého. Jeho slova se tentokrát opírají o tvrzení celé řady zahraničních marketingových agentur, které mají od svých zdrojů informace o tom, že sledování činnosti uživatelů na internetu bude od iOS 16 ještě obtížnější než tomu je nyní, což je pro cílenou reklamu či obecně marketingové agentury velký problém. O co přesně se bude jednat sice zdroje neodhalily, je však prakticky jasné, že půjde o celkové zkomplexnění služby jako takové a to nejspíš v rámci jejího přechodu z beta testování do “ostré verze”. V současnosti je totiž iCloud Private Relay k dispizici jen v rámci bety, byť pro všechny. Důležité je rovněž podotknout, že je dostupný jen pro uživatele předplácející si jakýkoliv tarif iCloudu. V “základu” s 5GB tarifem však služba k dispozici není.