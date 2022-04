Není tomu tak dlouho, co Netflix oznámil záměr angažovat se v mobilním herním průmyslu. K dnešnímu dni nabízí svým předplatitelům 18 her a nutno zmínit, že jen málo z nich za něco skutečně stojí. Nabídka se ale rozroste. Do konce letošního roku chce platforma nabízet celkem 50 her.