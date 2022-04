5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (27. 4. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro Mac i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Takzvané MMORPG hry, ve kterých pracujete na svém hrdinovi v obrovském světě plném různých úkolů, nepřátel a ostatních hráčů, mají stále co nabídnout. Zlevnění se dnes navíc dočkal i oblíbený titul The Elder Scrolls Online, ve kterém se podíváte do legendární říše Tamriel, kde můžete počítat s desítkami hodin zábavy. Hra navíc nevyžaduje žádné předplatné.

Původní cena: 19,99 € (5,99 €)