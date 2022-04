V herním světě se možná schyluje k obrovské transakci. Po Ubisoftu, největší evropské herní společnosti, se má totiž poohlížet Blackstone Inc. a KKR & Co. Žádná čísla řečena nebyla, jednalo by se ale o miliardový obchod. Zájemců o Ubisoft má být ovšem více. Výkonný ředitel Yves Guillemot se už v minulosti nechal slyšet, že každou nabídku na odkup zváží. Uvidíme, co se tedy stane.