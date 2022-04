Slovenské studio Nine Rocks Games ve spolupráci s THQ oznamuje herní novinku v podobě Way of the Hunter. Půjde o lovecký titul, v němž se hráči podívají na místa v Evropě a USA. Ve hře bude možné hrát i v kooperaci s přítelem. Vývojáři slibují detailní modely zvířat a pokročilé metody jejich stopování. Mapa má mít téměř 89 čtverečních kilometrů. Pod odstavcem naleznete trailer. Hra vyjde na PC, PS5 a nové Xboxy.