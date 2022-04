V macOS nejde zadat heslo: Co dělat v takové situaci?

Za posledních pár měsíců se mi párkrát stalo, že po probuzení ze spánku nebylo možné na mém iMacu zadat heslo. I když jsem jej psal správně, tak se buď nepsalo vůbec, nebo se spolu se stisknutím jedné klávesy napsalo deset znaků a tak podobně. Zkrátka zadat správné heslo nebylo možné. Se stejným problémem mi nedávno volal táta, kterému se to taktéž stalo na iMacu. Nevím, zda tento problém trápí i lidi s MacBookem a zcela upřímně vám ani nezaručím, že postup popsaný níže je 100% funkční pro každého, ale i mě i mému tátovi se osvědčil a snad pomůže i vám.

Pokud se vám podobná nepříjemnost stane, pak máte v zásadě jen možnost vyzkoušet několikrát restartovat počítač, ale v našme případě ani toto nepomohlo. Druhá možnost je obnovit heslo, což je trošku zlouhavý proces a pokud nemáte nastaveno dvoufaktorové ověření a možnost obnovení hesla, tak může být ještě výrazně zdlouhavější. Už jen kvůli tomu, kdyby se vám vyskytl tento problém proto důrazně doporučuji abyste měli opravdu nastaveno dvoufázové ověření a zadali do všech dalších kontaktů a možností přihlášení reálné číslo a email, aby bylo možné heslo obnovit.

Možnost jak nemuset obnovovat heslo a přihlásit se do počítače tím svým však existuje a alespoň nám fungovala. Připojte klávesnici pomocí kabelu přímo k iMacu nebo jinému počítači od Applu, u kterého se problém vyskytl a restartujte jej. Jakmile znovu naběhne požadavek na přihlášení, mělo by jít již heslo zadat bez problémů. Vypadá to totiž tak, že problém je skutečně v komunikaci mezi počítačem a klávesnicí přes Bluetooth a po připojení se vše vrátí do starých dobrých kolejí.