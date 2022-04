Nový Apple Studio Display se dočkal prvního detailního rozebrání. Podívejte se, jak vypadá uvnitř

Ačkoliv jsem se představení nového Apple Studio Displaye dočkali již téměř před měsíce, vzhledem k jeho extrémně špatné dostupnosti tu první detailní rozbor máme až nyní. Postarali se o něj jako již tradičně technici ze společnosti iFixit. Co se jim podařilo zjistit?

Techniky zaujala novinka zevnitř prakticky ihned pod odebrání jejího zobrazovacího panelu, který skrývá veškeré vnitřní komponenty. Právě ty jsou totiž uspořádány takřka ve stejném stylu jako komponenty v iMacích osazených čipsety od Intelu, což jinými slovy znamená prostor pro čipset – v případě displeje je to Apple A13 Bionic – , reproduktory a ventilátory, které jsou relativně masivní a měly by tedy obrazovku uchladit bez větších problémů. Poměrně zajímavé je pak to, že se novinka dokonce otevírá pomocí nástroje, který byl dříve vytvořen právě pro iMac, což na podobnosti dodává.

Svou chvilku slávy si při rozboru užila i webkamera monitoru, kterou mnozí uživatelé kritizují za její bídnou kvalitu. Jak se však zdá, jedná se skutečně jen o softwarový problém, jelikož fotomodul, který je v displeji nasazen, pochází z iPhonu 11, který si na nekvalitní přední fotoaparát rozhodně stěžovat nemohl. Ostatně, i kvůli tomu vzal zřejmě Apple kritiku s naprostým klidem a přislíbil, že vše vyřeší budoucí softwarovou aktualizací, což je veskrze pozitivní řešení.

Co se týče zobrazovacího panelu, Apple Studio Display využívá podle iFixit na chlup stejný panel jako 5K iMac, což mu zajišťuje vysokou kvalitu. Stejný je i interní napájecí zdroje, který je i po letech dle techniků velmi působivý, jelikož zdroje bývají zpravidla problémovým prvkem kvůli jejich náročnosti na prostor. Za co si naopak Apple pochvalu opravdu nezaslouží, jsou reproduktory přilepené v těle, kvůli čemuž je problém s jejich výměnou. Nicméně i přesto je novinka dle slov iFixit působivou ukázkou toho, jak v Applu zvládají řešit problémy.