Na iPhony se vrací první díl Angry Birds ve zmodernizované podobě

Od vydání původních Angry Birds a jejich přerodu do videoherního fenoménu už uteklo přes deset let. Série se během let rozrostla o hromadu her. Některé z nich přitom využívaly i známé popkulturní značky, například Star Wars. První díl série však zaujímá v srdcích mnoha fanoušků výsadní postavení. Vývojáři z Rovia se tak rozhodli vrátit ke kořenům a nyní nám servírují zmodernizovanou verzi prvního dílu. Rovio Classics: Angry Birds nabídnou starou dobrou hratelnost přestavěnou od základů v novém enginu, který pomůže hře správně fungovat na mnohem větším množství různých zařízení a platforem.

Rovio Classics: Angry Birds se vracejí do minulosti také svým obchodním modelem. Hra již nebude fungovat jako freemium titul, tedy hra, kterou získáte zdarma a za část obsahu si budete muset připlatit. Zmodernizovaný první díl stojí 25 korun a přímo v aplikaci nenajdete žádné dodatečné nákupy. Kromě těchto menších změn se však vývojáři snažili držet co nejblíže původnímu hernímu zážitku. Jako plán využili verzi hry, kterou jste na App Storu mohli sehnat od roku 2012, předtím než ji samotné Rovio stáhlo díky potížím s kompatibilitou s moderními zařízeními. Zajímavé je, že už druhou reimaginací prvního dílu. Minulý rok vyšlo Angry Birds Reloaded, které ale do původní hry přidává nové postavy a úrovně.