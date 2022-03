Orbitální let Starship je znovu odložen. Před startem je třeba získat enviromentální hodnocení, které Federal Aviation Administration (FAA) stále nedokončila. Jde tedy již o třetí odklad. Proces by měl skončit 29. dubna, ale kdo ví. Důvod průtahů není znám.

SpaceX's first orbital Starship launch site beset by another environmental review delay https://t.co/JjyZXjOfRr by @13ericralph31

— TESLARATI (@Teslarati) February 24, 2022