Ani letos neuvidíme na silnicích už před lety představenou Teslu Cybertruck. Podle Elona Muska je třeba dokončit vývoj. Do výroby se tento kousek tedy dostane až v roce 2023. Jen připomeňme, že Cybertruck byl představen v roce 2019 s tím, že do výroby se dostane nejpozději v roce 2021. Snad to bude stát za to.