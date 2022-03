Tuto herní RPG novinku můžete na iPhonech ovládat pouze svým hlasem

Je zajímavé vidět, jak se někteří herní vývojáři dokážou popasovat s omezeními, jež jim přinášejí jednotlivé herní platformy. Pokud chcete mít na telefonu dobře hratelnou střílečku, musíte investovat spoustu času, úsilí a peněz do toho, aby uživatelské rozhraní dobře odpovídalo tomu, že hráči nebudou mít k dispozici analogové páčky nebo fyzická tlačítka. Co když ale na vaší platformě úplně chybí displej? Vývojáři ze studia Wanderword zrovna takovou výzvu přijali při vývoji hry The Bard’s Tale: Warlocks of Largefearn. Hra, původně vyvinutá pro chytré reproduktory, jde ovládat pouze hlasem. Nyní zamířila v upravené podobě i do klasického App Storu.

Upravená podoba hry si ovšem uchovává stejně originální pojetí, jaké měla na chytrých reproduktorech. Příběh klasického RPG tak můžete prožít bez toho, aniž byste položili prst na displej. Od hry lze přitom čekat vše, co najdete v normálně ovládaných RPG. Budete si sestavovat družinu svých bojovníků, které posléze pošlete do tahově inscenovaných bitev. Protože ale Bard’s Tale nyní vychází na zařízeních s displeji, můžete hru ovládat i klasickým způsobem, kdy hlasové pokyny nahrazují textové možnosti. Vývojáři navíc doplnily i krásné, ručně malované ilustrační obrazy, které vám pomohou se do příběhu více vžít. Hru si můžete již nyní stáhnout zdarma z App Storu.