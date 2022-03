Vyzkoušejte na iPhonech novou emocionální adventuru When the Past Was Around

Žánr point and click adventur má už svá nejlepší léta za sebou. Žánr, který dosáhl vrcholu popularity v devadesátých letech minulého století, postupně vystrčil ze záře reflektorů nástup modernějších technologií. Klikačky se tak usadili zejména v portfoliech nezávislých herních studií, které stále pro menší množství skalních fanoušků produkují jednu za druhou. Další z řady takových počinů je už na první pohled zajímavě vypadající When the Past Was Around od vývojářů ze studia Mojiken. Ta vypráví příběh o mladé dívce, která se snaží dát život do pořádku. Z bezcílného bloudění ji přitom probere nová láska, kterou hra prezentuje ve formě antropomorfní sovy.

When the Past Was Around na první pohled zaujme svým krásným výtvarným zpracováním. To má na starosti známá indonéská umělkyně Brigitta Rena. Hezké obrázky přitom doprovázejí hádankovou hratelnost, kdy budete ve snových prostorech postupně objevovat fakta o přelomovém vztahu hlavní hrdinky. Hra není nadabovaná, doprovázet vás tak bude jen hudba reagující na pocity hlavní hrdinky. When the Past Was Around je příjemná jednohubka. Strávíte u ní přibližně dvě hodiny. Pokud se vám líbila například podobně koncipovaná Florence, určitě si užijete i výtvor studia Mojiken. Hru si můžete zdarma stáhnout z App Storu jako demoverzi. Pro odemčení plné verze po vás bude aplikace chtít poplatek ve výši zhruba padesáti korun.

Hru stáhnete z App Store lze