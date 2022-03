Kompletní srovnání: iPad Air (5. generace) vs. 11″ iPad Pro (3. generace)

Na včerejší Apple Keynote jsme se zcela očekávaně dočkali představení zbrusu nového iPadu Air 5. generace. Předchozí čtvrtá generace tohoto jablečného tabletu byla vydána již před dvěma lety, tudíž byl upgrade rozhodně na místě. Po boku iPadu Air 5 pak Apple včera představil ještě iPhone SE třetí generace, společně se zeleným zbarvením iPhonu 13 (Pro). Zlatým hřebem večera se však rozhodně stal profesionální Mac Studio a monitor Apple Studio Display. V tomto článku se každopádně budeme věnovat iPadu Air 5 a porovnáme jej se třetí generací 11″ iPadu Pro. Vrhněme se přímo na věc.

Procesor, paměť, technologie

Na začátku všech našich srovnávacích článků se společně věnujeme hardwarové stránce produktů – a tento článek nebude výjimkou. Co se týče hlavního čipu, tak oba dva porovnávané iPady nabízí M1. 11″ iPad Pro jej má už delší dobu, zatímco iPad Air 5 se ho dočkal právě včera. V tomto ohledu se tedy oproti sobě srovnávané iPady nijak neliší. Čip M1 se v iPadech chlubí 8 jádry CPU a 8 jádry GPU. Neural Engine pak nabídne celkově 16 jader. I po stránce operační paměti nelze pozorovat (nejspíše) žádné rozdíly. iPad Air 5 by měl mít operační paměť o velikosti 8 GB, byť to tedy ještě oficiálně není potvrzeno – Apple tento údaj při představování neuvádí a je nutné vyčkat na testy, které provedou první uživatelé. 11″ iPad Pro 3. generace se chlubí 8 GB v základu, pokud si však pořídíte úložiště o kapacitě 1 TB či 2 TB, získáte 16 GB RAM.

Po stránce čipu a operační paměti se tedy oproti sobě iPad Air 5. generace a 11″ iPad Pro 3. generace nijak neliší. První výraznou odlišnost však můžeme pozorovat v biometrickém ověřování. Zatímco iPad Air 5. generace nabízí Touch ID, které je umístěné v tlačítku na horní straně, tak 11″ iPad Pro 3. generace nabízí Face ID, což je celkem velký rozdíl. Pokud vlastníte iPhone s Face ID, tak si na Touch ID nejspíše zpětně zvyknete, ale o dost lépe se budete cítit právě s Face ID, které je prostě a jednoduše novější a modernější. Apple u Touch ID uvádí chybovost u jednoho jedince z padesáti tisíc, u Face ID je pak chybovost u jednoho člověka z jednoho milionu. Ani jeden z porovnávaných iPadů není možné rozšířit o SD kartu. Podle toho, zdali si zakoupíte verzi Celluar či nikoliv, poté můžete využít nanoSIM a eSIM, samozřejmostí je v obou případech podpora 5G. Oba dva iPady pak nabízí podporu Magic Keyboard či Smart Keyboard Folio a také podporují Apple Pencil 2. generace. V obou případech pak nechybí podpora Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.0. Nutno zmínit, že iPad Air 5 u Cellular verze nenabízí podporu sítě GSM/EDGE.

Baterie a nabíjení

Co se týče baterie, tak ani tuto informaci Apple u nově představených produktů neuvádí a je nutné si počkat na „vyzrazení“. Není tedy jasné, na jakou baterii Apple u iPadu Air 5 vsadil, nejspíše ale bude podobná té z předchozí generace, která má 7606 mAh. Co se pak týče 11″ iPadu Pro 3. generace, tak ten se chlubí o něco menší baterií s kapacitou 7538 mAh. Oba dva srovnávané jablečné tablety nabízí podle oficiálních specifikací stejnou výdrž, a to až 10 hodin při prohlížení webu v síti Wi-Fi nebo sledování videa a až 9 hodin prohlížení webu v mobilní datové síti. Baterie se od sebe prakticky neliší, tedy pouze o pár desítek mAh, takže lze stejnou výdrž očekávat.

Přehled iPad Air 5:

Displej a konstrukce

Dále se v rámci tohoto srovnání společně podíváme na displej obou porovnávaných iPadů. Zbrusu nový iPad Air 5. generace se pochlubí displejem s označením Liquid Retina, který má úhlopříčku 10.9″ a využívá LED podsvícení s technologií IPS. Rozlišení je u tohoto displeje 2360 x 1640 pixelů, což udává jemnost 264 PPI. Maximální jas pak dosahuje 500 nitů, nechybí oleofobní úprava proti šmouhým, antireflexní vrstva, podpora širokého barevného rozsahu P3 a True Tone. Oproti tomu 11″ iPad Pro 3. generace se pochlubí taktéž Liquid Retina displejem, avšak s úhlopříčkou rovných 11″. Využíváno je i zde LED podsvícení s technologií IPS. Rozlišení je 2388 x 1688 pixelů, což udává jemnost 264 PPI, maximální jas dosahuje až 600 nitů. Nechybí oleofobní úprava, antireflexní vrstva, široký barevný rozsah P3 a True Tone. Zapomenout nesmíme na největší rozdíl, a to na technologii ProMotion, která je u 11″ iPadu Pro 3. generace k dispozici. Díky ProMotion má tento iPad adaptivní obnovovací frekvenci v hodnotě až 120 Hz, což iPad Air 5 nenabízí.

11″ iPad Pro 3:

Šasi obou iPadů je vyrobené z recyklovaného hliníku, ze kterého jsou zhotovené také zadní části. Displej pak v obou případech chrání tvrzené sklo Gorilla Glass. Co se rozměrů týče, tak iPad Air 5 má 247,6 x 178,5 x 6,1 milimetrů (V x Š x H) a váží 461 gramů v případě Wi-Fi verze, Cellular je pak o gram těžší. Oproti tomu 11″ iPad Pro 3. generace má rozměry 247,6 x 178,5 x 5,9 milimetrů (V x Š x H) a váží 466 gramů v případě Wi-Fi verze, Cellular je pak těžší o dva gramy. Konstrukcí jsou si tedy oba dva tablety nesmírně podobné a liší se pouze v hloubce a lehce váhou. iPad Air 5 pak nabízí 2 reproduktory, 11″ iPad Pro 3. generace 4 reproduktory. iPad Air 5 pak nabízí USB-C konektor pro přenos dat a nabíjení, 11″ iPad Pro 3. generace pak Thunderbolt / USB 4. Oba dva tablety mají Smart Connector.

Fotoaparát

Pořádné rozdíly lze u porovnávaných iPadů pozorovat v případě fotoaparátů. iPad Air 5 se konkrétně chlubí jediným 12 MP širokoúhlým fotoaparátem se clonou f/1.8, až 5x digitálním zoomem a podporou Smart HDR 3. Tento fotoaparát pak dokáže nahrávat video v rozlišení 4K až při 60 FPS. Oproti tomu 11″ iPad Pro 3. generace nabízí dva objektivy, a to 12 MP širokoúhlý a 10 MP ultra-širokoúhlý, u kterých je clona f/1.8, respektive f/2.4. Tento iPad pak dále nabízí 5x digitální zoom a 2x oddálení optickým zoomem, jasnější True Tone blesk a podporu Smart HDR 3 pro fotky. I v tomto případě lze nahrávat do 4K až při 60 FPS, nechybí ale funkce Zvukový zoom a nahrávání do stereo režimu. 11″ iPad Pro 3. generace pak ještě nabízí LiDAR, který pomocí laserového paprsku dokáže měřit vzdálenost od objektů. Oba dva iPady pak podporují zpomalené videa, a to až v rozlišení 1080p při 240 FPS, a také časosběrné video se stabilizací.

iPad Air 5:

Určité rozdíly lze pozorovat i u předního fotoaparátu. U iPadu Air 5 se nachází ultra-širokoúhlý objektiv s rozlišením 12 MP, clonou f/2.4 a 2x oddálením zoomem. Nechybí funkce Centrování záběru, dále Retina Flash a Smart HDR 3 pro fotky. Oproti tomu 11″ iPad Pro 3. generace má TrueDepth přední kameru s podporou Face ID. Rozlišení této kamery je 12 MP, světelnost f/2.4 a nechybí 2x oddálení zoomem. Nechybí funkce Centrování záběru, Retina Flash, Smart HDR 3 pro fotky. Oproti iPadu Air 5 nabízí „Pročko“ portrétní režim a portrétní nasvícení, společně s Animoji a Memoji. Oba tablety pak pomocí přední kamery dokáží nahrávat až 1080p video při 60 FPS a nabízí kinematickou stabilizaci videa.

11″ iPad Pro 3:

Barvy a cena

iPad Air 5 je k dispozici v pěti barvách – vesmírně šedá, růžová, fialová, modrá a hvězdně bílá, u 11″ iPadu Pro je výběr jednodušší, jelikož si můžete vybrat jen z vesmírně šedé a stříbrné. Co se týče úložiště, tak u iPadu Air 5 je k dispozici 64 GB za 16 490 korun nebo 256 GB za 20 990 korun s tím, že za Cellular verzi si připlatíte 4 500 korun. 11″ iPad Pro 3. generace pak seženete ve 128 GB za 22 990 korun, 256 GB za 25 790 korun, 512 GB za 31 390 korun, 1 TB za 42 590 korun a 2 TB za 53 790 korun. Zde je příplatek za Cellular 4 000 korun.

