Cena nafty, potažmo také benzínu, se v posledních dnech dostává do astronomických výšin, které snad ani nepamatujeme. Podle dostupných informací je průměrná cena litru nafty v Česku 44,15 korun, benzín je pak o něco levnější, konkrétně je řeč o 42,77 korunách. Především na dálnicích jsou však ceny paliv ještě o něco vyšší a některá prémiová paliva s aditivy dokonce atakovala částku 50 korun za litr. Zdražení je tak opravdu hodně patrné a postihne naprosto všechny majitele motorových vozidel.

Cena nafty: Zjistěte, jak pomocí iPhone natankovat nejlevněji

Vzhledem k vysokým cenám paliv je naprosto přirozené, že chtějí lidé co možná nejvíce ušetřit. Zatímco před příchodem moderních technologií byste museli jezdit od jedné čerpací stanice ke druhé a sledovat ceny, tak v současné době už je tomu jinak. S co možná nejlevnějším natankováním paliv vám dokáží pomoci různé aplikace, ve kterých se informace o cenách paliv nachází. Pro iPhone je pro zjištění ceny nafty a benzínu vůbec nejpopulárnější aplikace iPumpuj, které jsme se na našem magazínu již několikrát věnovali. Je k dispozici naprosto zdarma a najdete v ní vždy ty nejnovější informace o cenách paliv, což minimálně v současné době rozhodně využijete.

To, že v rámci aplikace iPumpuj najdete ty nejaktuálnější ceny na prakticky všech českých čerpacích stanicích, ale i těch zahraničních, má jednoduchý důvod. O aktualizaci dat se totiž starají samotní uživatelé této aplikace. Ti tedy dojedou na čerpací stanici, a pokud zjistí, že se cena udávána v aplikaci oproti té reálné liší, tak ji mohou ručně aktualizovat. Aplikace iPumpuj je jinak na používání opravdu velmi jednoduchá a porozumíte jí ihned po spuštění. V hlavní kategorii Čerpací stanice najdete veškeré stanice s cenami paliv, které si můžete seřadit od nejbližších, nejlevnějších a oblíbených. Do oblíbených si čerpací stanici přidáte jednoduše tak, že ji rozkliknete, a poté klepnete na ikonu hvězdičky. Jednoduše k ní tak budete mít neustále přístup a budete moci kontrolovat ceny.

Ve výchozím nastavení se v přehledu čerpacích stanic zobrazuje cena za litr benzínu – pokud máte naftu, tak si samozřejmě můžete nastavit, aby se zobrazovala ona. Stačí, abyste přešli do kategorie Další, kde otevřete Preferované palivo a vyberte si jej. Kromě klasického benzínu v podobě Natural 95 a nafty, tedy dieselu, se zde nachází také LPG a další typy paliv, například ty prémiové – tj. Verva apod. Po otevření profilu čerpací stanice si můžete zobrazit také informace o otevírací době, společně s dalšími informacemi, například ohledně podpory platby kartou, přítomnosti myčky, vysavače a další. Právě zde můžete také provést aktualizaci cen, a to klepnutím na Zaslat ceny vpravo nahoře.

Součástí iPumpuj je pak také kategorie Mapa, kde si můžete zobrazit čerpací stanice na mapě, což se může hodit třeba při plánování výletu. U jednotlivých čerpacích stanic na mapě se vám zobrazí informace o ceně vybraného paliva, samozřejmě ji opět můžete rozkliknout pro zobrazení kompletních cen a dalších informací. V sekci Další, která slouží jako nastavení, dále můžete provést ruční aktualizaci ceny paliv, popřípadě si můžete přenastavit automatické aktualizace cen. Přidat zde můžete také novou stanici, popřípadě si aktivovat různé filtry. Díky iPumpuj si tedy můžete být jistí tím, že natankujete vždy za dobrou cenu, což se v dnešní složité situaci rozhodně hodí.

Aplikaci iPumpuj stáhnete zdarma zde

Cena nafty: Další aplikace, které se mohou hodit

Výše zmíněná aplikace iPumpuj je sice nejpopulárnější, to ale nutně nemusí znamenat, že byste ji museli využít. K dispozici je také například webová stránka mBenzin.cz, na které zjistíte taktéž informace o cenách paliv na čerpacích stanicích v Česku. V horním menu se můžete přepnout do sekcí pro zobrazení cen za benzín a naftu, LPG a CNG, kromě toho zde najdete také mapy STK stanic a případně také informace o pokutách za palivo. U levných čerpacích stanic máte výhodu toho, že se zde palivo neustále točí, takže je jistota, že nenatankujete takové palivo, které by mohlo být staré a nekvalitní. Kromě zmíněných aplikací dále můžete využít přímo vlastní aplikace některých čerpacích stanic, které mohou vyobrazovat informace o aktuální ceně paliv na svých čerpacích stanicích. Své aplikace má k dispozici například OMV, Shell, Benzina či EuroOil. V těchto aplikacích navíc často můžete spravovat i věrnostní program a zobrazovat další informace.