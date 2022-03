S obrazem v obrazu pro YouTube nepočítejte minimálně do 8. 4. 2022

YouTube opět prodloužil pro uživatele YouTube Premium možnost testování experimentální funkce Obraz v Obraze a to až do 8. 4. 2022. Původně mělo testování této funkce skončit již v průběhu ledna letošního roku. To se však opakovaně prodlužovalo až do aktuálního 8. 4. 2022. Vzhledem k tomu, že se jedná o funkci prozatím určenou jen pro uživatele YouTube Premium, je tím dáno i to, že pro běžné uživatele, kteří za YouTube neplatí, nebude funkce minimálně do tohoto data dostupná. Google se již v minulosti vyjádřil, že by chtěl postupně funkci uvolnit pro neplatící uživatele, to se však zatím nestalo a ještě více než měsíc ani nestane.