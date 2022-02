Je trendem, že známé multiplayerové hry reagují například na nové filmy či seriály. Do Fortnite tímto způsobem nedávno dorazil balíček k filmu Uncharted. Pozadu ale nezůstává ani Rocket League. V souvislosti s novým batmanovským filmem do této hry míří obsah v podobě nových aut, arén a třeba speciálních efektů. „Temný“ obsah dorazí do Rocket League 2. března.