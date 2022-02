Invaze na Ukrajinu a její tržní dopady

Komerční sdělení: Nejhorší možný scénář – ruská invaze na Ukrajinu – se naplňuje. Odsuzujeme tuto agresi a v tomto dokumentu se snažíme analyzovat ekonomické důsledky a dopad na finanční trhy.

Cena ropy překonala $100 za barel

Rusko je klíčovým hráčem na trhu s energetickými komoditami. Zvláště důležité je pro Evropu. Situace na ropě dobře ukazuje současné napětí. Cena překonala úroveň $100 za barel poprvé od roku 2014. Rusko exportuje okolo 5 mil. barelů ropy denně. Jedná se přibližně o 5 % globální poptávky. Okolo poloviny tohoto objemu importuje Evropská unie. Pokud by se Západ rozhodl Rusko odříznout od globálního platebního systému SWIFT, tak by ruské exporty do EU mohly být zastaveny. V případě tohoto scénáře čekáme vzestup ceny ropy o $20 – 30 za barel. Dle našeho názoru dosahuje válečné rizikové prémium v aktuální ceně ropy $15-20 za barel.

Evropa je hlavním importérem ruské ropy. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Rally na zlatě a paládiu

Konflikt je hlavním fundamentem růstu ceny zlata na finančních trzích. Není to poprvé, kdy zlato dobře prokazuje svoji roli bezpečného přístavu v dobách geopolitických konfliktů. Cena unce zlata dnes roste o 3 % a blíží se $1 970. Nachází se tedy jen přibližně $100 pod historickým maximem.

Rusko je významným producentem paládia – důležitého kovu pro automobilový sektor. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Rusko je důležitým producentem paládia. Jedná se o klíčový kov pro výrobu katalyzátorů pro automobilový sektor. Ceny paládia dnes vyskočily o téměř 8 %.

Strach znamená výprodej na trzích

Globální akciové trhy zažívají největší úder od počátku roku 2020. Nejistota je nyní nejdůležitějším motorem globálních akciových trhů, protože investoři nevědí, co přijde dál. Korekce na futures Nasdaq-100 se dnes prohloubila a přesáhla 20 %. Technologické akcie se tak ocitly v medvědím trhu. Velkou část tohoto poklesu však způsobilo očekávání zrychlení utahování měnové politiky Fedu. Futures kontrakty na německý DAX klesly od poloviny ledna přibližně o 15 % a obchodují se blízko předpandemických maxim.

DE30 se obchoduje v blízkosti předpandemických maxim. Zdroj: xStation5

Business na Ukrajině je v nebezpečí

Nemělo by být překvapením, že největší zásah zaznamenaly ruské společnosti a společnosti s velkou expozicí na ruském trhu. Hlavní ruský index RTS klesl o více než 60 % z maxima dosaženého v říjnu 2021. Dnes se krátce obchodoval pod minimem z roku 2020! Polymetal International je společnost, která stojí za zmínku – akcie na londýnské burze klesají o více než 30 %, protože trh se obává, že sankce zasáhnou britsko-ruské společnosti. Renault je také zasažen, protože Rusko je pro společnost druhým největším trhem. Banky s velkou expozicí v Rusku – UniCredit a Societe Generale – také silně klesají.

Ještě vyšší inflace

Z ekonomického hlediska je situace jasná – vojenský konflikt bude zdrojem nového inflačního impulsu. Ceny téměř všech komodit rostou, a to zejména energetických komodit. V případě komoditních trhů však bude hodně záležet na tom, jak konflikt ovlivní logistiku. Stojí za zmínku, že globální odběratelsko-dodavatelské řetězce se ještě nevzpamatovaly z pandemie. Nyní se objevuje další negativní faktor. Podle newyorského Fed indexu jsou globální dodavatelské řetězce nejnapjatější v historii.

Bolehlav centrálních bankéřů

Panika po zásahu Covid-19 trvala velmi krátce, a to díky obrovské podpoře centrálních bank. Taková akce je však nyní nepravděpodobná. Protože konflikt je inflační a má větší dopad na nabídku a logistiku než na poptávku, stává se inflace pro hlavní centrální banky ještě větším problémem. Na druhou stranu by rychlé zpřísnění měnové politiky jen umocnilo turbulence na trhu. Podle našeho názoru budou hlavní centrální banky pokračovat v avizovaném zpřísňování politiky. Riziko zvýšení sazeb o 50 bazických bodů ze strany Fedu v březnu kleslo, ale zvýšení sazeb o 25 bazických bodů vypadá jako hotová věc.

Co můžeme čekat dále?

Klíčovou otázkou pro globální trhy nyní je: Jak bude dále konflikt eskalovat? Odpověď na tuto otázku bude klíčová k uklidnění trhů. Jakmile bude zodpovězena, tak kalkulace dopadů konfliktu a sankcí převáží nad spekulacemi. Následně bude jasnější, jak moc se bude muset světová ekonomika přizpůsobit novému pořádku.