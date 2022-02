Elon Musk přednesl další ambiciózní plán. Pod Miami by totiž chtěl se svou firmou Boring Company vybudovat zhruba 9,5 kilometru dlouhý tunel. V tunelu by jezdily pouze Tesly a pomáhaly po 7 stanicích přepravovat tamní obyvatelstvo. Zajímavé je, že by tunel nebyl připojen k žádnému současnému systému veřejné dopravy. Takové řešení by prý pomohlo snížit velké množství dopravních zácp.