Belgický politik navrhl zákaz nákupů na internetu

Rozmach internetového nakupování podle belgického předsedy sociálních demokratů a starosty Charleroi zažil nebývalý rozmach. V rámci bojů za práva pracujících označil Paul Magnette e-commerce za škodlivou a měla by být zrušena. Sklady e-shopů totiž prý fungují 24 hodin denně a dle něj by se lidé měli večer hlavně bavit. Chtěl by tedy udělat z Belgie „stát bez e-komerce“. „Myslím, že nakupování na internetu není progresivní, ale naopak společensky a ekonomicky škodí. Proč musíme nechat lidi pracovat ve skladech i v noci? Protože lidé chtějí neustále nakupovat a mít zásilky doma do čtyřiadvaceti hodin. Doopravdy nemůžeme dva dny počkat, než nám doručí knížku?“ tvrdil deníku Humo. Tiskový mluvčí jeho slova mírnil a řekl, že politik rozhodně není odpůrcem e-shopů. Prý chtěl jen upozornit na jejich dopad na lid.