Přihlašování pomocí Facebooku do různých aplikací nebo webů nám sice usnadňuje život, ovšem zároveň kvůli němu získávají aplikace a webové stránky data, která bychom s nimi běžně nesdíleli. Je proto dobré se čas od času podívat, kde všude přihlášení pomocí Facebooku používáte a promazat weby a aplikace, které již nepoužíváte nebo o kterých jste vůbec netušili, že jste se k nim někdy přihlásili. Pojďme se podívat na to, jak odstranit přihlášení k webům a aplikacím pomocí Facebooku.

Přihlašte se na Facebook a ve svém profilu zvolte možnost Nastavení, kde najdete položku Aplikace a weby. V rámci této kategorie najdete veškeré aplikace a weby, ke kterým jste se kdy přihlásili pomocí Facebooku. Pokud jste do této sekce nikdy nezavítali, patrně uvidíte desítky aplikací a webů, z nichž u některých bude svítit oranžový nápis Platnost skončila a u některých uvidíte, že jsou stále aktivní. Aplikace a weby sice mohou z FB brát jen informace, které máte povolené, ovšem mohou to být i informace, jenž jsou neveřejné a vy jste k nim aplikaci v rychlosti během přihlašování povolili přístup. Je tak dobré alespoň jednou za čas udělat v aplikacích pořádek, o což se do jisté míry snaží i sám Facebook. Pokud se do aplikace nebo webu nepřihlásíte více než 90 dní, pak by měl sdílení přihlášení automaticky odstranit.

Fotogalerie aplikace a weby fb facebook aplikace a weby FB odstraneni aplikaci fb aplikace a weby odstraneni Vstoupit do galerie

Zakázat přístup aplikací a webů k vašim datům však můžete i ručně a myslím si, že to je rozhodně vhodné, minimálně u těch, které nepoužíváte, respektive nenavštěvujete. Abyste věděli, jaké informace s aplikací nebo webem sdílíte, můžete zvolit možnost Zobrazit a upravit, kde můžete následně upravit to, co sdílíte a nadále sdílet chcete. Pokud se jedná o web nebo aplikaci, jenž již neplánujete používat, stačí zvolit možnost Odebrat. Zde pak již jen vyberte, zda chcete odstranit to, co u vás na profilu aplikace sdílela a zda chcete, aby ji Facebook zaslal informaci o tom, že jste možnost přihlášení odstranili. Rozhodně doporučuji si čas od času na odstranění nepoužívaných přihlášení najít čas a promazat vše, co již nepoužíváte.