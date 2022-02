Skyweaver kombinuje na iPhonech technologii NFT se sběratelskou karetní hrou

Z NFT se pomalu stala přisprostlá nadávka. Technologie umožňující ověřování pravosti digitálních objektů se v poslední době dostává hlavně do mířidel nespokojených hráčů. Stále více herních společností totiž do svých projektů tlačí provázání s blockchainovou technologií, většinou pomocí zpřístupnění herních předmětů ve formě NFT. Některé hry jdou ovšem ještě dál a na zmíněné technologii staví celý svůj koncept. Kde taková myšlenka dává celkem smysl, je žánr karetních her. Ty můžou díky blockchainu nabídnout vlastnictví jednotlivých karet a možnost jejich teoretického prodání nebo výměny s dalšími hráči. Argument, že vaše digitální objekty si tak drží reálnou hodnotu, používá i nově se všem hráčům otevírající se beta verze karetní hry Skyweaver.

Koncept samotné hry vypadá poměrně klasicky. Nejspíš vám připomene některého ze známějších zástupců žánru, například Magic: the Gathering nebo Hearthstone. Myslet si, že Skyweaver chce přilákat hráče pouze na své provázání s blockchainem, by však byla chyba. Hra si prošla již čtyřmi lety vývoje a tvůrci trpělivě poslouchají kritiku testerů. Skyweaver by tak i přes to, že jde o hru v beta verzi, měl být plnohodnotným zážitkem pro fanoušky žánru. Jak kartičky v kombinaci s NFT fungují, si můžete vyzkoušet již nyní i vy. Hru v beta verzi zdarma stáhnete z App Storu.