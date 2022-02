Tak to vypadá, že vydání Hogwarts Legacy se v příštím roce nakonec opravdu neuskuteční. Podle zákulisních informací má hra vyjít 6. září letošního roku. Na informace se přišlo z artbooku The Art and Making of Hogwarts Legacy, který byl spatřen v The Rowling Library. Hra vyjde na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S. Dáte hře případně šanci?