iOS 15.4 přinese úžasnou vychytávku usnadňující prodej starého iPhonu. Má to však jeden velký háček

Minulý týden vypustil Apple do světa první vývojářskou betu operačního systému iOS 15.4 a díky spoustě novinek, které obsahuje, skrze ní způsobil solidní poprask. Jak už však bývá u Applu zvykem, čeští a slovenští jablíčkáři pravděpodobně u některých věcí opět ostrouhají, jelikož budou určeny jen pro zahraničí. Jednou z těchto věcí bude velmi pravděpodobně i chystaný “Trade-in scanner” usnadňující výkup zařízení.

Podle informací v kódu, které objevili vývojáři spolupracující s portálem 9to5mac se chystá Apple do iPhonů, pravděpodobně pak přímo do aplikace Apple Store začlenit speciální scanner umožňující detailní “naskenování” starého zařízení určeného pro prodej. Scanner by měl být schopný zachytit fyzická poškození, která jsou důležitá pro určení konečné ceny produktu. A právě zde je zakopaný pes. Jelikož bude scanner pravděpodobně součástí aplikace Apple Store, znamená to, že Trade-in výkupy jsou tvořeny přímo pro Apple, což je pro nás problém. Trade-in program u nás totiž Apple oficiálně nemá a provozuje jej jen skrze autorizované prodejce, kteří však prakticky 100% z výhod novinky v iOS 15.4 těžit nebudou.

Zatím však nemá cenu házet flintu navždy do žita. Vývojáři totiž naznačují, že scanner by mohl být teoreticky použitelný i pro detekci originálních dílů při opravách iPhonů, které má Apple v plánu v budoucnu distribuovat běžným jablíčkářům v rámci svého nedávno oznámeného programu. Ten je sice také zprvu naplánován jen pro USA, ale jakmile se rozšíří do světa, což se pravděpodobně stane relativně brzy, mohl by být u nás scanner alespoň tímto způsobem využitelný. Ano, tímto způsobem jej využije minoritní množství uživatelů, ale u Applu platí snad mnohem více než u kohokoliv jiného heslo “lepší něco nežli nic”. Nicméně tak jako tak další omezenost Apple produktů jen kvůli jejich používání v zemi “nezaslíbené” zamrzí.