Na světě už je 1,8 miliardy aktivních Apple zařízení, 2 miliardy zřejmě padnou do konce roku

Že je obliba Apple produktů ve světě extrémně vysoká není žádným tajemstvím. Totéž v bledě modrém se pak dá říci i o jejich dlouhé životnosti, která výrazně překonává většinu konkurence. Že se ale díky těmto faktorům může Apple v současnosti pochlubit základnou 1,8 miliardy aktivních zařízení, to zřejmě čekal málokdo.

S naprosto impozantním číslem se včera pochlubil samotný Apple při oznámení finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí s tím, že od stejném čtvrtletí v loňském roce se uživatelská základna jeho produktů zvedla o 150 milionů kusů. Pokud by tedy Apple pokračoval ve stejném trendu i letos, znamenalo by to, že na konci roku bude jeho základna čítat 1,95 miliardy zařízení, což však pravděpodobně nebude pravda – ta totiž má být ještě sladší. V průběhu letoška se totiž očekává, že prodeje Apple produktů pozvolna porostou, což by mělo společnosti stačit na překonání hranice dvou miliard aktivních zařízení do konce letoška

Masivní základna Apple zařízení není pro společnost jen vynikající vizitkou, ale hlavně obří dojnou krávou a to primárně díky předplatitelným službám. K těm má totiž rázem přístup extrémní množství lidí z extrémního množství zařízení, díky čemuž začínají mnohým z nich dávat služby čím dál tím větší smysl a rozhodnou se do nich proto “pustit” své peníze. A právě o to Applu dlouhodobě jde.