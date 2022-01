Teleskop Jamese Webba dorazil do cíle. Je 1,5 milionu kilometru od Země

Teleskop Jamese Webba se již dostal do druhého Lagrangeova bodu (L2). Jde o prostor, kde se vyvažují gravitační síly Země a Slunce, díky čemuž může teleskop udržovat stabilní pozici. Zároveň je sedmitunový teleskop od Slunce tak daleko, aby dokázal zachytit slabé infračervené záření, které dorazí na jeho zrcadla z prvních hvězd a galaxií. Ty vznikaly před 13,5 miliardami let.

🏠 Home, home on Lagrange! We successfully completed our burn to start #NASAWebb on its orbit of the 2nd Lagrange point (L2), about a million miles (1.5 million km) from Earth. It will orbit the Sun, in line with Earth, as it orbits L2. https://t.co/bsIU3vccAj #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/WDhuANEP5h

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 24, 2022