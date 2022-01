Mini LED dostanou letos všechny iPady Pro, počítá se i s čipem M2

Letošní iPady Pro budou stát skutečně za to. Lze tak usuzovat minimálně s čím dál většího množství velmi zajímavých informací, které postupně unikají na světlo světa díky spoustě leakerů a analytiků. Se svou troškou do mlýna nyní přispěchal i přesný leaker dylendkt, který potvrdil to, v co se mnozí jablíčkáři modlili již loni.

Potvrzeno bylo konkrétně nasazení mini LED displejů jak na 12,9”, tak i na 11” model iPadu Pro, díky čemuž si tak již nebudeme muset vybírat mezi kompaktností a dokonalým zobrazením obsahu. U obou modelů můžeme rovněž počítat s nasazením čipsetu Apple M2, který bude kromě nich pohánět taktéž MacBooky Air a MacBooky Pro, což jinými slovy znamená, že se i iPady Pro dočkají opět brutálního výkonu – tedy minimálně na poměry mobilního zařízení. Potvrzeno bylo rovněž bezdrátové nabíjení s podporou MagSafe, byť to má údajně Applu v současnosti způsobovat vrásky na čele, jelikož není stále rozhodnutý, zda jej bude řešit přes velké skleněné logo na zádech zařízení, nebo raději přes kompletně skleněná záda. Na rozhodnutí má nicméně ještě dost času – s odhalením novinek se totiž počítá až na podzim letošního roku, jako tomu bylo i u redesignovaných iPadů Pro v roce 2018. Co se pak týče ceny, ta by se měla pohybovat zhruba na úrovni loňské generace.