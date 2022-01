Přejděte s iStores snadno z PC na Mac

Komerční sdělení: Nebaví vás už váš klasický PC se systémem Windows? Možná je tedy nyní ideální čas k přechodu na Mac. Že máte z takto razantního kroku obavy? Není třeba. Macy totiž nabízí spousty výhod a jdou díky speciálním slevovým akcím sehnat za super ceny.

Přechod z PC na Mac je skutečně jednoduchý. Valná většina aplikací, které znáte z Windows, má totiž i svou macOS verzi, díky čemuž si tak nemusíte zvykat na žádné velké novoty. A co svou macOS verzi nemá, to lze buď nahradit jinou, podobně kvalitní aplikací nebo virtualizací Windows na Macu, díky které na něm lze spouštět “windowsácké” aplikace. Práce na Macu je navíc velmi produktivní, jelikož stroje podporují spousty nejrůznějších usnadnění ovládání a urychlovaček v čele s gesty na trackpadech či myších a tak podobně. Zkrátka a dobře, když je člověk ovládne, je skutečně o co stát. Další přidanou hodnotou je vynikající provázanost s dalšími Apple produkty, jednoduchost z hlediska instalace aplikací či updatů nebo třeba snadné nastavení. Třešinkou posledních let je pak výkon zajišťovaný čipy Apple Silicon, který stojí skutečně za to.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Stejně jako ve světě PC, je i nabídka Maců extrémně široká, díky čemuž si z ní vybere svého favorita naprosto každý. Sáhnout lze totiž jak po levných modelech ve formě MacBooku Air, 13” Pro, Macu mini či 24” iMacu, ale taktéž po dražších kouscích v čele se 14” či 16” MacBooky Pro, 27” iMacy či Macy Pro. Všechny si je lze navíc nakonfigurovat tak, aby vám seděly jako ulité.

Láká-li vás přechod z PC na Mac, můžete vyžít řadu nynějších akcí u iStores sk, u kterého lze Mac sehnat třeba i na splátky už od 20 euro měsíčně. Super je pak i to, že srazit cenu nového Macu lze odprodáním vaší staré elektroniky a následným odečtením její ceny od ceny nového stroje. Budete-li pak nakupovat přes internet, doprava bude samozřejmě zdarma. Tak na co ještě čekáte?

