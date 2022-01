Hogwarts Legacy je velmi očekávanou hrou. Na každý pád i ji asi potká to, co se v posledních letech děje velmi často – další odklad. Podle zákulisních zdrojů by k vydání hry mělo dojít až v roce 2023. Více podrobností není, proslýchá se ale, že vývoj sužují problémy. Jde ale o neoficiální informace. Poslední slovo bude mít Warner Bros..