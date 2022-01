God of War se na PC daří

Na PC před pár dny dorazila někdejší exkluzivita Playstationu v podobě pecky God of War. Hra měla obrovský úspěch, neboť hned první den po spuštění hru hrálo 65 tisíc hráčů, což je nový rekord. Dosud tento rekord držel jiný PS port, a to Horizon Zero Dawn, jenž se chlubil 56 tisíci hráči.