Apple přiznal, že iOS 15 není mezi uživateli příliš oblíbený

Není vám z nějakého důvodu iOS 15 příliš sympatický a to třeba až tak, že se do jeho instalace příliš nehrnete? Pak vězte, že nejste ani zdaleka jediní, komu příliš nesedl. Apple totiž před pár hodinami de facto přiznal, že je “patnáctka” oproti jeho předešlé generaci uživatelsky o poznání méně lákavá a z logiky věci tedy i rozšířená. Instalační základna iOS 15 je tudíž výrazně nižší než ta iOS 14.

Fotogalerie iOS 15 1 iOS 15 2 iOS 15 3 iOS 15 7iOS 15 +16 Fotek iOS 15 8 iOS 15 9 iOS 15 10 iOS 15 11 iOS 15 12 iOS 15 13 iOS 15 14 iOS 15 15 iOS 15 16 iOS 15 17 iOS 15 18 iOS 15 19 iOS 15 20 iOS 15 21 iOS 15 22 Vstoupit do galerie

Když Apple iOS 15 loni v červnu představil, mnozí uživatelé neskrývali své rozhořčení. Novinek v něm totiž bylo poskrovnu, kvůli čemuž se ozývaly hlasy, že stačilo tento upgrade označit jako iOS 14S či jej vydat jako další majoritní verzi iOS 14, než jej označovat jako zbrusu nový systém. A jak se zdá, nářky byly předzvěstí pohromy. iOS 15 je totiž nyní nainstalován jen na 72 % všech ihonů představených v posledních čtyřech letech, přičemž vezmeme-li v potaz i starší iPhony, iOS 15 běží jen na 63 % z nich. Jen pro příklad, na začátku prosince 2020 byl iOS 14 nainstalovaný na 81 % iPhonů představených v posledních čtyřech letech s tím, že přes nadcházející Vánoce se toto číslo ještě rapidně zvýšilo kvůli přechodům ze starších na nové modely. Chtělo by se tedy říci, že má Apple co dohánět, ale pravdou je, že tomu vlastně bude jen těžko schopen, protože iOS 15 nemá přinést ani v brzké době nic, co by vyloženě stálo za řeč.

Nedaří se ani iPadům

Nejen iOS 15 však trápí nezájem. Dobře na tom totiž není v žádném případě ani iPadOS 15 a to i přesto, že toho v porovnání s iOS 15 přinesl na první pohled o poznání více zajímavého. I tak ale v současnosti běží jen na 57 % iPadů představených v posledních čtyřech letech. Pokud bychom se pak podívali na čísla ze všech iPadů, zjistili bychom, že je nyní tento systém nainstalován jen na 49 % zařízení, což je extrémně málo.

Fotogalerie iPadOS 15 1 iPadOS 15 3 iPadOS 15 4 iPadOS 15 5 +11 Fotek iPadOS 15 6 iPadOS 15 7 iPadOS 15 8 iPadOS 15 9 iPadOS 15 10 iPadOS 15 11 iPadOS 15 12 iPadOS 15 13 iPadOS 15 14 iPadOS 15 15 Vstoupit do galerie

Je otázkou, zda bude blamáž s “patnáctkovými” systémy pro Apple konečně zdviženým prstem a motivací k tomu buď přehodnotit frekvenci vydávání nových OS, nebo alespoň k posílení novinek, které v nich přináší. Z uniklých informací se však nezdá, že by chtěl kalifornský gigant jakkoliv brzdit v četnosti updatů a tudíž nám nezbývá než doufat, že bude nadcházející iOS 16 a iPadOS 16 doslova prošpikovaný novinkami. V opačném případě totiž hrozí Applu ještě větší polízanice.