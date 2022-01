DriveTribe končí: Webový magazín trojice z TopGearu po pěti letech zkrachoval

Během úterka se na komunitním webu DriveTribe objevila velká fotografie trojice jeho zakladatelů, která je dobře známa všem automobilovým fanouškům. Richard Hammond, James May a Jeremy Clarkson však tentokrát nepřinesli dobré zprávy, a naopak zarmoutili řadu fanoušků. Trojice se totiž rozhodla, že na konci tohoto měsíce ukončí webové stránky a aplikaci DriveTribe a na ni napojený projekt FoodTribe. Skončí kompletně všechny projekty, které jsou s DriveTribe spjaté, včetně diskusního fóra.

Trojice oznámila, že v posledních měsících kvůli nedostatku čipů automobilový průmysl bojuje s obrovskou krizí, která se navíc jen tak nevyřeší a díky tomu celosvětově snižují automobilky své marketingové rozpočty. Celý projekt DriveTribe pak žil pouze z reklamy, což je nadále nereálné. Z mého pohledu je celkem zvláštní, že trojice největších jmen automobilových médiích nedokáže sehnat peníze na provoz jednoho magazínu, ale na tom, co si o tom myslím já příliš nezáleží. Projekt je tedy u konce a od 1. února již na stránkách DriveTribe nenajdete žádný obsah.

Trojice zůstane aktivní se svými fanoušky prostřednictvím sociálních médií a YouTube kanálu Hammonda, který se bude starat o to, aby byly stále v pozornosti fanoušků. Trojice automobilových nadšenců, a především pak novinářů poděkovala fanouškům a mimo jiné jim nabídla možnost stáhnout si celý obsah webových stránek do jejich počítačů a smartphonů, tak aby měli i nadále přístup k článkům a diskusím. Je celkem zvláštní, že projekt končí doslova ze dne na den, a to tím stylem, že nebudou nadále aktivní ani servery a nedojde pouze k tomu, že se přestane objevovat nový obsah. Přece jen řada článků je indexována ve vyhledávání poměrně vysoko a ani u nich nehrozí, že by stárly.

Na druhou stranu je potřeba také uvést, že projekt není spjat s nikterak velkým úspěchem. Když totiž médium, které je tvořeno v anglickém jazyce, je propagováno trojicí nejslavnějších automobilových novinářů na planetě a má více než pět let od svého spuštění, má podle similarwebu menší návštěvnost než například Letem světem Applem, pak se rozhodně o úspěšném projektu příliš mluvit nedá.