Již dnes ve Spojených státech umožňuje PayPal uživatelům platit za pomoci některých kryptoměn. Podle informací by služba mohla časem spustit kryptoměnu vlastní, přičemž by však nešlo o obdobu bitcoinu či etherea. Jednalo by se o stablecoin, tedy kryptoměnu, která je pevně svázaná s nějakou měnou (v tomto případě s dolarem). Že by tato možnost mohla přijít potvrdil i jeden z viceprezidentů PayPalu Jose Fernandez da Ponte.