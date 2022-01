iPhone SE 3: Specifikace chystané novinky jsou prakticky jasné

Jednou z nejočekávanějších novinek z dílny Applu pro letošní rok je bezesporu iPhone SE 3, jehož technické specifikace nejsou díky spoustě úniků již nyní prakticky žádným tajemstvím – tedy minimálně ty nejdůležitější. O jejich zveřejnění se postaral konkrétně velmi přesný leaker Dylandkt, který svět v poslední době zásobuje jednou přesnou předpovědí za druhou. Při pohledu na ně však zřejmě mnozí jablíčkáři zažijí nemalé zklamání, jelikož se nenaplnily spekulace o výraznějším přepracování telefonu, které by si SE v dnešní době zasloužil jako sůl. Co nás tedy čeká? To naleznete níže v bodech.

Fotogalerie iPhone SE 2. generace 25 iPhone SE 2. generace 26 iPhone SE 2. generace 32 iphone se zada 1 iphone se zada 2 iphone se zada 5

iPhone SE 3 specifikace

Design iPhone 8 (stávající iPhone SE 2)

Podpora 5G sítí

Vylepšený zadní fotoaparát

Touch ID

Cena na stejné úrovni jako iPhone SE 2

Procesor A15 Bionic

Pro příznivce větších iPhonů za dostupnou cenu má však leaker velmi povzbudivý vzkaz. Kalifornský gigant totiž dle jeho informací skutečně pracuje i na větší verzi SE v podobě recyklovaného iPhonu XR či 11, který by měl spatřit světlo světa snad za dva roky – tedy v roce 2024. Jak iPhone SE 3, tak iPhone SE 4 si pak mají svou premiéru odbýt na začátku daného roku, konkrétně pak kolem března. Právě v těchto měsících totiž Apple ukazoval i předešlé generace těchto modelů.