Stáhněte si zdarma schematické pozadí pro váš iPhone

Den, co den používáme iPhone a přitom část které se dotýkáme a se kterou pracujeme je pouhý zevnějšek, ve kterém se ukrývá spousta součástek. Ty tvoří zajímavé schéma, které však většina z nás nikdy neuvidí. Abyste se mohli alespoň částečně podívat, co se ve vašem iPhone ukrývá, vytvořil milovník Applu, jak sám sebe uživatel s přezdívkou BasicAppleGu nazývá, zajímavé pozadí pro iPhone, které ukazují, jak vypadá váš iPhone uvnitř. Jedná se o pozadí pro poslední dvě generace iPhonů a pokud zrovna nemáte na pozadí nic zajímavého, pak se může jednat o skvělou volbu, ostatně všechna pozadí jsou zdarma, a tak nic nedáte za to, že je vyzkoušíte.

Schématická pozadí pro iPhone si můžete stáhnout přímo zde.