Recenze Huawei Freebuds 3i

Huawei přišel s novým přírůstkem do svých bezdrátových sluchátek vyšší řady, Huawei FreeBuds 3i. Sluchátka mají elegantní a moderní design, stejně jako mnoho vylepšení oproti předchozí verzi. Jsou to skvělé produkty pro ty, kteří chtějí poslouchat hudbu bez starostí s kabely. Jsou pohodlné a odolné, umožňují vám v klidu cvičit nebo pracovat. Kvalita zvuku je vynikající a dodávají se se zárukou od Huawei. Pojďme se podívat na některé funkce sluchátek.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Design

Sluchátka jsou vyrobena z plastu a kovu a dodávají se v černé nebo bílé barvě a mají elegantní a moderní design. Jsou také velmi lehké, takže se pohodlně nosí i po delší dobu. Mají připojení Bluetooth 5.0 a lze je používat se zařízeními Android nebo iOS. Mají také vestavěný mikrofon a lze s nimi volat nebo přijímat hovory. Sluchátka se dodávají ve třech různých velikostech nástavců do uší a pěnových nástavců pro maximální pohodlí a kvalitu zvuku. Dodávají se také s nabíjecím kabelem a USB adaptérem.

Výkon

FreeBuds 3i je perfektní řešení pro každého, kdo miluje basy. Optimalizováno pro poskytování vysoce kvalitního zvuku a s povoleným Dolby Atmos, není to jen hudba, která bude dunět ve vašich uších; můžete také zažít plný efekt ze všech videí nebo filmů, které se na těchto poupatech přehrávají! Středy a výšky jsou také dobře zastoupeny díky jejich velikosti měniče, která nabízí více detailů, než jaké je slyšet při poslechu přes menší měniče, jaké najdete u většiny ostatních sluchátek v této cenové hladině. Pokud chcete za svůj dolar absolutně nejlepší zvuk, jsou to určitě dobrá volba.

FreeBuds 3i odvádí skvělou práci při potlačování hluku, když se potřebujete soustředit na svou práci. Uzavřený design již odvádí dobrou práci při izolování vokálů, ale když aktivujete ANC, je zde zřejmý rozdíl – odstraní některé různé zvuky, jako je klimatizace nebo počítačové ventilátory.

Těsnění kolem těchto plechovek jim pomáhá blokovat více okolního zvuku než jiné typy, jako jsou otevřená sluchátka, se kterými mohou mít problémy. Takže i když se v okolí zesílí, posluchači si stále mohou užívat hudbu, aniž by byli příliš rušeni.

Jak ovládat FreeBuds 3i

Ve FreeBuds 3i jsou podporována dvě jednoduchá gesta dvojitým klepnutím a klepnutím a podržením. Gesto dvojitého klepnutí můžete přiřadit ovládacím prvkům přehrávání pomocí doprovodné aplikace Huawei AI Life, zatímco klepnutí a podržení přepíná mezi režimy ANC.

Huawei AI Life je kompatibilní s téměř jakýmkoli zařízením Android, ale není k dispozici pro iOS. Stále můžete používat FreeBuds 3i s iPhonem, ale nebudete si moci přizpůsobit gesta ani získat aktualizace softwaru, pokud se vám nepodaří získat zařízení Android.

Životnost baterie

To může být pro některé lidi překážkou. FreeBuds 3i vám může poskytnout až tři a půl hodiny přehrávání, ale s povoleným ANC vydrží méně než tři hodiny, což je docela zklamání. Pouzdro je však schopno nabít obě sluchátka celkem asi třikrát, než bude potřebovat další dobití!

To by mohlo potenciálně odradit kupující, kteří je chtějí používat jako standardní sluchátka při každodenním dojíždění, protože do té doby nezbude mnoho šťávy, i když má každý pupen v nečinnosti dalších 11 minut (což nezní tak špatně).

Cena

FreeBuds 3i je skvělý pár reproduktorů za skvělou cenu. Zakoupit je můžete přímo od Huawei za 1299 Kč. Znějí skvěle a nabízejí funkce jako ANC, které nenajdete v jiných sluchátkách za stejnou nebo vyšší cenu, než je tato.

Závěr

Pokud sháníte nový pár sluchátek, můžete vážně uvažovat o freebuds 3i od Huawei. Design je elegantní a atraktivní; jsou dostatečně lehké, aby zůstaly na místě, aniž byste měli pocit, že vám někdo mačká uši; jejich výkon předčí očekávání díky ostré kvalitě zvuku a vynikajícím schopnostem potlačení hluku při zachování průměrné výdrže baterie 11 hodin na jedno nabití; a konečně, cenový bod činí tyto pupeny konkurenceschopné ve srovnání s jinými srovnatelnými možnostmi. Zdá se, že při vytváření tohoto produktu byl pečlivě zvážen každý aspekt.