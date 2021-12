SpaceX by ráda z atmosféry odsávala oxid uhličitý. Chtěla by z něj vyrábět palivo

SpaceX je známá svými zajímavými plány. Společnost má v úmyslu odsávat oxid uhličitý ze vzduchu a vyrábět z něj raketové palivo, což uvedl na Twitteru sám Elon Musk. Dle něj by to mělo mít velký dopad na plánovanou cestu na Mars. Technologií přímého zachycování vzduchu (DAC) by americká společnost mohla získat údajně tisíce tun CO 2 . Nejedná se ale o novinku. Obdobné zařízení na Islandu ročně tímto způsobem získá 4000 tun CO 2.

SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested. — Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2021