Poslední šance na objednání příslušenství za jedinečnou cenu s garantovaným doručením do Vánoc

Tisková zpráva: Tušíte, že pod stromečkem najdete jablečný produkt, nebo ho někomu pod stromečkem nadělíte? Rozhodně k němu nezapomeňte přibalit pořádné tvrzené sklo, stylový ochranný kryt, nabíjecí kabel, adaptér či držák do auta. Jenže štědrý den je pomalu za rohem a s doručením do Vánoc to není až zas taková sranda. Přesto si můžete veškeré příslušenství za určitých okolností pořídit s garantovaným doručením do Vánoc z obchodu Tvrzenýsklo.cz až do 23.12.2021. Jak na to?

Do kdy si musím zboží objednat, aby mi dorazilo včas?

Doručení po ČR

V případě, že potřebujete doručit zboží po celé České republice, posledním garantovaným dnem s doručením do Vánoc je 16.12.2021. Všechny další dny budou objednávky sice expedovány, ale nebude možné doručení do Vánoc garantovat.

Doručení po Praze

Pro zákazníky z Prahy bude připravený od 17.12.2021 speciální kurýr, který bude doručovat zboží až do 23.12. Poslední objednávka s garantovaným doručením do Vánoc po Praze bude přijata 23.12. v 15:00.

Vyzvednutí na kamenné prodejně

Kamenná prodejna obchodu Tvrzenýsklo.cz bude otevřena až do 23.12. do 17:00. Do té doby budete moci využít nejen služeb iPhone servisu, ale také nalepení tvrzených skel zdarma.

Sleva pro čtenáře magazínu LetemSvětemApplem

Při objednávce jakéhokoliv příslušenství nezapomeňte využít vánočního slevového kódu: VANOCE21. Slevový kód je možné uplatnit v prvním kroku nákupního košíku, ale i přímo na kamenné prodejně. Po zadání slevového kódu vám bude poskytnuta sleva 21%. Přímo na kamenné prodejně si můžete nechat zakoupené tvrzené sklo zdarma nalepit.

Příslušenství na iPhone za jedinečné ceny!