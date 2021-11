Jak správně používat elektro-koloběžku Xiaomi?

Elektrické koloběžky od čínského Xiaomi jsou právem ty nejpopulárnější zařízení ve svém oboru. Jsou spolehlivé, snadno manipulovatelné a každý model dokáže nabídnout zajímavou kombinaci dojezdu a ceny.

Jak je však správně používat?

Stále existuje množství (potenciálních) majitelů, kteří neznají všechny základy správného používání koloběžky Xiaomi. Z toho důvodu jsme se rozhodli připravit ve spolupráci s Fixshop.cz jednoduchého průvodce všem podstatným, co je o používání elektrické koloběžky od Xiaomi dobré vědět. Pojďme na to.

Rozložení/Složení

Začínáme úplným základem. Aby bylo možné koloběžku používat, je nutno ji nejprve uvést do požadovaného stavu. Ve složeném stavu vypadá koloběžka následovně:

Zdroj: Xiaomi

Řídítka jsou složena směrem k zadnímu kolu a pomocí zvonku uchycena o malý háček, který je umístěn na blatníku. Abychom mohli koloběžku rozložit, je nutno řídítka uvolnit (jemným zatlačením uchycené části zvonku) a řídítka zvednout do téměř svislé polohy. Následně je nutné řídítka uzamknout v dané poloze. Toho docílíme díky malé páčce, která se nachází u kloubu (ve kterém se řídítka skládají) a kterou zvedneme také do svislé polohy, pokud nám to až mechanismus dovolí. Následně páčku zajistíme pomocí otočné pojistky.

Složení provedeme přesně opačným způsobem.

Zapnutí/vypnutí

Když je koloběžka rozložená, můžeme ji zapnout (za předpokladu, že je nabitá). To provedeme pomocí stisku kulatého tlačítka ve spodní části ovládacího panelu. Indikátorem zapnutí nám budou 4 led diody, signalizující i stav nabití, případně malý displej (pokud máte jeden z vyšších modelů). Vypnutí koloběžky provedeme přesně opačně. Kruhové tlačítko zmáčkneme a přibližně 1-2 sekundy podržíme, dokud nedojde ke zhasnutí led diod/displeje. Vypnutí i zapnutí doprovází krátké pípnutí.

Eco mód/světlo

Přední světlo (fungování zadního světla se nastavuje v aplikaci) spustíme krátkým stisknutím vypínacího tlačítka. Stejným způsobem ho i vypneme. Elektrické koloběžky Xiaomi nabízí kromě toho také tzv. kol. ecomód. Po jeho aktivování se prodlouží dojezd koloběžky, klesne však maximální rychlost. Jeho aktivace je možná pomocí již zmíněného vypínacího tlačítka – stačí jej 2x zmáčknout a spuštění ekomódu začne signalizovat i rozsvícení jedné z diod zeleně.

Zdroj: Xiaomi

Nabíjení

Nabíjení doporučujeme provádět výhradně pomocí originální nabíječky. Pro spuštění nabíjení stačí vložit příslušný konektor do zástrčky na těle koloběžky a následně zapojit nabíječku do sítě. Plné nabití koloběžky Xiaomi může trvat 6-8 hodin. Určitě nedoporučujeme vybíjet koloběžku na méně než 5-10%. Mohlo by dojít k jejímu poškození. Průběžné nabíjení by akumulátoru nemělo nijak uškodit, můžeme jej tedy klidně nabíjet i po každé jízdě. V případě dlouhodobého nevyužívání koloběžky doporučujeme akumulátor plně nabít a udržovat jej nabitý alespoň na 50 % z celkové kapacity.

Jízda

Akceleraci provádíme pomocí spínače na pravé straně řídítek. Jeho stisknutím (směrem dolů) se aktivuje motor – pro prvotní zapnutí je však vždy nutné provést nejprve odraz nohou, podobně jako na obyčejné koloběžky (tato funkce je důležitá z hlediska bezpečnosti – při náhodném stlačení spínače by mohlo dojít k nekontrolované akceleraci koloběžky ak jejímu poškození ). Pro kontinuální jízdu je třeba mít spínač neustále stlačený – jeho povolení způsobí, že koloběžka začne zpomalovat, případně zcela zastaví. Kontinuální jízdy docílíme i pomocí funkce tempomatu, který se spustí při dlouhém podržení spínače ve stejné poloze.

Zdroj: Xiaomi

Brzdění

Brzdění je na elektrických koloběžkách Xiaomi možno provádět 2 způsoby. V aplikaci lze nastavit intenzitu tzv. rekuperace energie – to znamená, že když povolíme spínač akcelerace, koloběžka začne sbírat kinetickou energii, což se projeví více či méně prudkým brzděním (v závislosti na nastavení úrovně rekuperace). Běžné brzdění lze provádět také pomocí klasické brzdy, kterou ovládáme pomocí páčky na levé straně řídítek.

Elektrické koloběžky Xiaomi jsou nesmírně zábavný a zároveň i praktický pomocník, kterého oceníte zejména ve městech s horší dopravou. Vzhledem k jejich relativně vysoké maximální rychlosti však doporučujeme vždy používat ochrannou helmu a jezdit podle aktuálních dopravních předpisů. V případě, že vám potká neštěstí v podobě defektu či jiné poruchy, určitě doporučujeme svěřit svoji koloběžku do rukou profesionálního servisu. Vyhnete se tak i jakýmkoli starostem v podobě dalšího poškození v důsledku nesprávné manipulace a neodborného přístupu, a zároveň vaše koloběžka bude opět funkční v co nejkratším možném čase.