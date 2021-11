Elon Musk prodá 10 % akcií Tesly. Rozhodl se pro to podle ankety na Twitteru

Elon Musk se rozhodl postavit proti kritice daňového systému. Vytvořil tedy na Twitteru anketu, zda má prodat 10 % akcií Tesly za účelem zaplacení daně. Lid rozhodl. Téměř 58 % hlasovalo pro prodání. Desetina akcií společnosti Tesla má hodnotu přibližně 20 miliard dolarů. Podle expertů se dá očekávat mírný pád akcií, nicméně společnosti se tento případný krok nedotkne.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021