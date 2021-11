Recenze JBL Charge 5: Pátá generace bestselleru je tady, co přináší nového?

V dnešní recenzi se podíváme již na pátou generaci jednoho z nejpopulárnějších bezdrátových reproduktorů na našem trhu – JBL Charge. Letošní novinka s pořadovou číslovkou 5 si klade za cíl úspěšně navázat na předchozí modely, které si vždy vysloužily jak slova chvály od recenzentů, tak i přízeň majitelů, kteří jej oceňovali jako odolného a dobře hrajícího společníka do nepohody. Jak si v tomto ohledu vede Charge 5?

Specifikace

Tradičně začneme pohledem na oficiální specifikace, a hned na první pohled je vidět, že se od předloňské verze 4 (recenze zde) příliš věcí zdánlivě nezměnilo. Opak je však pravdou. Aktuální generace disponuje dvojicí měničů, přičemž ten basový má má rozměry 52×90 mm, tweeter pak 20 mm. V těle reproduktoru se nachází ještě dva 65 mm pasivní basové zářiče. Souhrnný výkon sestavy je tak 40 W RMS a reproduktor disponuje frekvenčním rozsahem 60 Hz – 20 kHz. Vzhledem k určení reproduktoru zcela jistě potěší i oproti předešlé generaci vylepšená certifikace odolnosti proti vodě a prachu, která je nyní na úrovni IP67.

V těle reproduktoru se nachází baterie o kapacitě 7 500 mAh, díky které reproduktor vydrží až 20 hodin nepřetržitého přehrávání hudby, případně je možné prostřednictvím USB-A konektoru na zadní straně reproduktoru nabít libovolné připojené zařízení. Nevýhodou takto objemného akumulátoru je relativně dlouhá nabíjecí doba, která je u tohoto modelu zhruba 4 hodiny. Bohužel se zde nenachází žádná forma rychlonabíjení.

Co se týče konektivity, na reproduktoru se nachází již zmíněný nabíjecí USB-C konektor a USB-A konektor určení pro nabíjení externího zařízení (5V/2A). O bezdrátovou komunikaci s připojenými zařízeními se stará Bluetooth 5.1. Reproduktor váží 960 gramů a je k dispozici v celkem devíti barevných provedeních, viz galerie výše.

Provedení

Již po několik generací si model Charge udržuje základní charakteristiky provedení a zpracování. Opět jde tedy o reproduktory potažený látkovým svrškem s hrubou texturou, okraje a základna je důkladně pogumovaná, což by mělo pomoci s celkovou odolností reproduktoru. Základna jako taková je dostatečně široká, tudíž nehrozí snadné překlopení (a případné skutálení) reproduktoru někam, kam nechcete. Tak jako vždycky, i současná generace působí velmi solidním a bytelným dojmem. Reproduktor by tak měl vydržet i poměrně nevybíravé zacházení a to jak s ohledem na mechanické poškození, tak na odolnost vůči prachu a vodě.

Konektivita a ovládání

Veškeré ovládací prvky se nachází na horní straně reproduktoru, kde najdeme tlačítka pro zapnutí/vypnutí, Bluetooth párování, ovládání hlasitosti a tlačítko pro synchronizaci s více JBL reproduktory (funkce JBL PartyBoost, která nabízí buď stereo režim se dvěma reproduktory, nebo Party režim s až stovkou propojených a kompatibilních reproduktorů) . Na zadní straně pak najdeme USB-C nabíjecí konektor a USB-A port pro nabíjení připojeného zařízení (například telefonu), který je schovaný za gumovou záslepkou. USB-C nabíjecí konektor nijak chráněný není.

Za zmínku stojí proužek několika notifikačních diod, které se nachází pod logem JBL na čelní straně reproduktoru, a které ukazují zbývající kapacitu baterie, kterou má reproduktor k dispozici.

JBL Charge 5 je také kompatibilní s doprovodnou aplikací JBL Portable (dříve JBL Connect). Ta kromě aktualizace firmwaru a případného managementu PartyBoostu nenabízí žádné další funkce, jako například úpravu ekvalizéru.

Zvuk

Co se týče zvukového přednesu, modely Charge vždy nabízely slušný, líbivý, nikterak však úchvatný zvukový projev, který byl naladěný do klasického „véčka“ s akcentovanými basy a výškami. U současného modelu se od tohoto přístupu neupustilo, reproduktor si však díky o něco většímu wooferu a nově přidanému tweeteru s těmito frekvencemi o něco lépe poradí, resp. zvukový přednes vydrží déle čitelný. Tomu napomáhá i celkově vyšší nominální výkon. Při maximálních hlasitostech však tyto drobné rozdíly mizí a výsledný zvuk již není tak čistý a jednotlivé prvky se slévají dohromady. Z hlediska zvukové produkce je poslech nejlepší v pozici přímo proti reproduktoru, prostorovitost není nejsilnější stránkou tohoto modelu. I přesto je zvuk plynoucí z Charge 5 relativně hutný (na svou velikost), čitelný a na poslech příjemný. Basovější muzika mu sedí více, s komplikovanými skladbami z hlediska počtu nástrojů už může mít reproduktor (s rostoucí hlasitostí) trochu problémy. Stále jde však v této cenové relaci a vzhledem ke konkurenci o nadprůměrně hrající model.

Závěr

Pokud jste majiteli některé z předešlých generací modelu Charge, ten s číslovkou 5 vás rozhodně nezklame. Meziroční pokrok na první pohled nemusí vypadat tak výrazně, v porovnání s Chargem 3 už jde o značný posun vpřed, a to jak s ohledem na zvukovou kvalitu, tak na doplňující funkce a schopnosti reproduktoru. V cenové hladině do pěti tisíc korun je Charge 5 určitě zajímavou a ve své podstatě spolehlivou volbou, od které více co čekat, ale která váš zároveň svým výkonem a zvukovým přednesem nezklame. JBL v tomto segmentu zkrátka umí.