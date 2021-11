Apple letos v macOS Monterey zapomněl na přírodní tapety, zastoupili jej fotografové

V posledních letech se stalo již jakousi tradicí, že Apple do nové verze systému macOS přidal minimálně jednu tapetu z místa, podle kterého se daný systém jmenuje. Kalifornský gigant totiž využívá v novodobé “éře” macOS zeměpisné názvy amerických krajinných útvarů či míst. A přestože to platí i pro letošní macOS Monterey, tapety z Monterey jsme se od něj nedočkali. Co však neudělal Apple, to si zvali na starost fotograf Andrew Levitt a jeho přátelé.

Že vám je jméno Andrew Levitt povědomé? To proto, že se jedná o téhož muže, který v minulosti nafotil vlastní verzi tapet z macOS Big Sur a dalších systémů, které vypadaly takřka tak, jak je Apple nadělil světu ve svých systémech. A jelikož byly jeho verze tapet skutečně zdařilé, stojí za pozornost i jeho nejnovější počin ve formě snahy vytvořit přírodní tapetu Monterey. Jak se mu to povedlo se můžete podívat ve videu níže, které stojí rozhodně za to. Úkol to totiž byl zcela evidentně opravdu nelehký, byť se s ním fotograf nakonec popasoval skutečně znamenitě.