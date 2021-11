Jak sdílet svoji polohu přes Google Maps v iPhone

Google Maps mají spoustu užitečných vychytávek jako například sdílení polohy s kamarády nebo s kýmkoli, komu pošlete odkaz. Hodit se to může například při hromadných akcích, kdy chcete dát světu jasně vědět, kde se právě nachází například nějaký závod nebo když chcete kamarádům ukázat, kde právě jste a kudy se pohybujete. Samozřejmě jsou pak také situace, které používám já a to zejména díky tomu, že hodně cestujeme po celé Evropě a tak vždy před cestou, která má často na jeden zátah i tisíc kilometrů nasdílím buď polohu přímo z auta nebo polohu z Google Maps své mamince, která je pak mnohem víc v klidu a ví, že je vše dle plánu. Sdílení je navíc velmi jednoduché a aktivovat jej dokážete snadno a rychle, navíc sdílíte nejen polohu, ale také stav baterie vašeho iPhone, díky čemuž ostatní ví, že když máte 1 % baterie a pak poloha zmizí, nemusí to nutně znamenat, že vás unesli mimozemšťani.

Otevřete si aplikaci Google Maps a dotkněte se modré tečky znázorňující vaši polohu. Zvolte možnost Sdílené polohy. Vyberte dobu po kterou chcete polohu sdílet a následně s kým ji chcete sdílet. Pokud jste si nevybrali nikoho z vašich kontaktů zvolte další možnosti a zde můžete polohu sdílet pomocí odkazu. Funkce se sama vypne po uplynutí doby nebo okamžitě, když kliknete na váš účet v pravém horním lohu a zde zvolíte sdílení polohy a „zastavit“