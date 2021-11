Musk k OSN: Dokažte mi, že 6 miliard vyřeší světový hladomor, a dám vám je

Není tomu tak dávno, co David Beasley, ředitel Světového potravinového programu, vyzval nejbohatší lidi světa, aby začali řešit světový hladomor. Beasley dodal, že jak by Elon Musk přispěl jen 2 % svého majetku (zhruba 6 miliardami dolarů), tak by zachránil 42 milionů lidí. Elon Musk jej na Twitteru vyzval, ať mu dokáže, že má pravdu. Pokud se tak stane, zavázal se 6 miliard dolarů darovat.

But it must be open source accounting, so the public sees precisely how the money is spent.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021