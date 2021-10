God of War na PC má na starost jiné studio

Když bylo oznámeno, že se uznávaná PS exkluzivita v podobě God of War podívá na PC, řada hráčů byla u vytržení. Na PC verzi ovšem nepracuje studio Sony Santa Monica, ale Jetpack Interactive. To stojí například za tituly jako Dark Souls či NBA Live 14, 15 a 16. Původní studio Santa Monica avšak na vývoj patřičně dohlíží. Těšíte se na God of War na PC?