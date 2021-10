Americká společnost Blue Origin se připravuje na druhý let rakety New Shepard. Ten byl ale odložen z 12. na 13. října, přičemž důvodem je předpovídaný vítr, který by mohl let ohrozit. Let má trvat přibližně jen 10 minut a dosáhne výšky okolo 100 kilometrů nad zemí. Na palubě má být i legenda Star Treku William Shatner, jenž se tak stane ve svých devadesáti letech nejstarším člověkem, který kdy byl ve vesmíru.